Основатель Tor рассказал, как Роскомнадзор сможет заблокировать работу сети

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Один из основателей Tor Дэвид Гольдшлаг рассказал, как Роскомнадзор может заблокировать работу сети, пишет во вторник газета "Ведомости".

Гольдшлаг — программист, разрабатывавший в 1990-е годы технологию, которая легла в основу сети Tor. Луковая маршрутизация дает возможность анонимного обмена информацией, и пользователи сети не оставляют следов в интернете.

"После того как пользователь в браузере вводит адрес сайта, на который хочет попасть, его запрос в зашифрованном виде передается на первый, входной узел – с собственным IP-адресом. Узлов два типа – публичные и непубличные", — пишут "Ведомости" со ссылкой на Гольдшлага. По его словам, российские пользователи Tor чаще всего подключаются к публичным.

"IP-адреса публичных узлов есть в открытом доступе и… регулятор может внести эти IP-адреса и IP-адреса сайтов с расширением.onion в реестр запрещенных и на уровне провайдера ограничить доступ к Tor", — пересказывает издание слова разработчика. По его мнению, это сложно, но технически возможно.

"За пять лет количество российских пользователей Tor увеличилось в три раза, сообщает Гольдшлаг и отказывается обсуждать планы регулятора на Tor", — пишут "Ведомости".

По словам программиста, на национальном уровне хороший пример подобной блокировки — интернет в Китае, однако ограничения на уровне провайдеров существуют во многих странах, в том числе в США.

В России ранее был принят закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (анонимайзеров). Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории России на заблокированные ресурсы. Закон, за исключением некоторых его норм, вступает в силу 1 ноября 2017 года.