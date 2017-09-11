Средняя продолжительность жизни россиян впервые выросла до 72,5 года

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Средняя родолжительность жизни россиян побила исторический рекорд, впервые достигнув 72,5 года. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

Как отметили в ведомстве, данные Росстата указывают, что за январь-июль 2017 года продолжительность жизни увеличилась на 0,63 года. При этом у мужчин она выросла с 66,5 до 67,5 года, а у женщин составила 77,4 года.

Положительная динамика, по данным Минздрава, связана со снижением смертности от основных заболеваний. Кроме того, это стало возможным благодаря сокращению внешних причин смертей (убийства, суициды, смертность на дорогах и несчастные случаи — ред.)

В ведомстве также указали на сокращение смертности среди трудоспособного населения. За первое полугодие 2017-го этот показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5%, в том числе среди мужчин — на 8,6%, женщин — на 8,3 %.

Снизилась за первые семь месяцев текущего года на 11,7 процента и детская смертность, достигнув исторического минимума. При этом в 43 регионах, по данным Минздрава, этот показатель соответствует лучшим мировым результатам.

Благодаря медицине

В июне в Минздраве заявили, что демографическая ситуация в стране улучшается благодаря системе здравоохранения. "Здравоохранение вносит свой вклад в демографию не только за счет снижения смертности, но и за счет увеличения рождаемости через профилактику абортов и повышения доступности экстракорпорального оплодотворения", — отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, за последние пять лет в два раза снизилась материнская смертность, более чем на 40%- младенческая смертность. Благодаря тому, что при роддомах и женских консультациях открыли 1,5 тысяч кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за 2016 год число абортов снизилось на 8% (или на 58 тысяч случаев), а за пять лет — на 25%.

В 2016 году провели 47,5 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения, при этом почти в трети случаев (31%) результат оказался успешным. В 2017 году число операций ЭКО должно вырасти до 62 тысяч.

Потребление алкоголя падает

Вклад в снижение смертности вносит и проводимая государством политика по сокращению потребления алкоголя и табака. В понедельник, 11 сентября, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил, что потребление спиртного в России снизилось до 10,3 литра на человека, тогда как в 2008-м этот показатель составлял 18 литров на человека.

Цель — 75 лет

Как отметил Салагай, снижаются и ассоциированные с алкоголем заболевания, например, алкогольные психозы. По его словам, основными целями борьбы с алкоголизацией являются снижение потребления крепких алкогольных напитков, поскольку их употребление по статистике ассоциировано примерно с 50% смертности.

В сентябре 2016 года Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни в России в ближайшие годы сможет достигнуть запланированных показателей в 75 лет.

"Ресурсы у нас есть, и у нас есть возможность за ближайшие годы достичь тех показателей, которые планировали — 74-75 лет, дойдя до наиболее передовых в мире показателей продолжительности жизни — и для женщин, женщины уже недалеки от 80 лет, и для мужчин", — сказала она журналистам.