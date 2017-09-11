Средняя продолжительность жизни россиян впервые выросла до 72,5 года

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Средняя родолжительность жизни россиян побила исторический рекорд, впервые достигнув 72,5 года. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.
Как отметили в ведомстве, данные Росстата указывают, что за январь-июль 2017 года продолжительность жизни увеличилась на 0,63 года. При этом у мужчин она выросла с 66,5 до 67,5 года, а у женщин составила 77,4 года.
В ведомстве также указали на сокращение смертности среди трудоспособного населения. За первое полугодие 2017-го этот показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5%, в том числе среди мужчин — на 8,6%, женщин — на 8,3 %.
Снизилась за первые семь месяцев текущего года на 11,7 процента и детская смертность, достигнув исторического минимума. При этом в 43 регионах, по данным Минздрава, этот показатель соответствует лучшим мировым результатам.
Благодаря медицине
В июне в Минздраве заявили, что демографическая ситуация в стране улучшается благодаря системе здравоохранения. "Здравоохранение вносит свой вклад в демографию не только за счет снижения смертности, но и за счет увеличения рождаемости через профилактику абортов и повышения доступности экстракорпорального оплодотворения", — отметили в ведомстве.
В 2016 году провели 47,5 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения, при этом почти в трети случаев (31%) результат оказался успешным. В 2017 году число операций ЭКО должно вырасти до 62 тысяч.
Потребление алкоголя падает
Вклад в снижение смертности вносит и проводимая государством политика по сокращению потребления алкоголя и табака. В понедельник, 11 сентября, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил, что потребление спиртного в России снизилось до 10,3 литра на человека, тогда как в 2008-м этот показатель составлял 18 литров на человека.
Цель — 75 лет
В сентябре 2016 года Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни в России в ближайшие годы сможет достигнуть запланированных показателей в 75 лет.
"Ресурсы у нас есть, и у нас есть возможность за ближайшие годы достичь тех показателей, которые планировали — 74-75 лет, дойдя до наиболее передовых в мире показателей продолжительности жизни — и для женщин, женщины уже недалеки от 80 лет, и для мужчин", — сказала она журналистам.