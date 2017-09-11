МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Путевка в Сочи для жительницы Ижевска и ее семьи, которую ей лично вручил президент РФ Владимир Путин, обошлась в 1,37 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
В понедельник Управделами президента РФ разместило информацию о закупке у единственного поставщика (в документах не раскрывается) "услуг по санаторно-курортному лечению, организации транспортного обеспечения и осуществление культурной программы Вотинцевой А.Ю. и ее родственников (до четырех человек)".
Согласно материалам, на внутригородские и пригородные пассажирские перевозки сухопутным транспортом было потрачено 3,6 тысячи рублей, услуги санаторно-курортных организаций стоили 1,3 миллиона рублей, прочие услуги в области развлечений и отдыха обошлись в 63,4 тысячи рублей.
Указывается, что источник финансирования – федеральный бюджет.