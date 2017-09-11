"Продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет, побив исторический рекорд, сообщает Минздрав России со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.
"Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась… с 66,5 до 67,5 лет. У женщин продолжительность жизни составила 77,4 лет", — говорится в сообщении.
Отдельно в ведомстве отметили сокращение числа умерших в трудоспособном возрасте. "За шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения данной возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин — на 8,6%, женщин – на 8,3 %", — указано в сообщении.
Ранее в Минздраве сообщили о том, что смертность в России за первые семь месяцев текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 2,3%. В середине августа в ведомстве отчитались о том, что средняя продолжительность жизни в России превысила 72 года.