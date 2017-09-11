В ГД внесли законопроект, освобождающий жителей ветхих домов от капремонта

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Андрей Палкин внес в Госдуму законопроект, освобождающий граждан, проживающих не только в аварийных, но и в ветхих домах, от взносов на капремонт.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Автор поясняет, что основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку такой дом не требует немедленного расселения.

"Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу",- говорится в тексте законопроекта.

По мнению автора, принятие данного проекта закона устранит несправедливость, возникающую, когда многоквартирный дом, формально не признанный на момент проведения оценки аварийным, имеет шанс стать таковым в ближайшей перспективе.

"Следовательно, будет несправедливо и устанавливать для собственников помещений в данном доме обязанность по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт", — пояснил он.