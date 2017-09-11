Две москвички пожаловались в ФАС на рекламную кампанию "Матильды"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Две москвички пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на рекламную кампанию фильма "Матильда", которая, по их мнению, нарушает нормы законов о рекламе и о защите конкуренции, сообщает управление службы по Санкт-Петербургу.

"В Санкт-Петербургское УФАС России поступило восемь заявлений от двух жительниц города Москвы. По мнению гражданок, афиши и трейлеры к фильму "Матильда" нарушают законы "О рекламе" и "О защите конкуренции", а рекламодателем и рекламораспространителем трейлеров и афиш может быть петербургское ООО "ТПО "РОК", — говорится в сообщении.

В своих заявлениях москвички указывают на то, что в одном из трейлеров фильм называется "главным историческим блокбастером года", что, по их мнению, нарушает закон о защите конкуренции, так как рекламодатель, используя слово "главный", применяет прием сравнения с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом или его товаром путем использования слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный".

Заявительницы также оспаривают утверждение "основан на реальных событиях", которое звучит в одном из промо-роликов. Они буквально покадрово разбирают аудио-визуальное произведение на предмет его соответствия историческим фактам и делают вывод, что ролик является вымыслом, а значит, он не может быть основан на реальных событиях, следовательно, потребитель вводится в заблуждение и нарушается закон о рекламе, отмечает служба.

"Тайной называется ранее не известная правдивая информация о фактах, имевших место в действительности, но сюжетная линия фильма является выдумкой, не основанной на реальных событиях, поэтому преподносить в рекламном ролике фильм о не имевших в действительности место событиях как раскрывающий некую "тайну" означает нарушать требование к достоверности рекламной информации и требования закона "О рекламе", — приводит слова заявительниц ФАС.

Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Еще до премьеры фильм вызвал неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской из-за того, что, по их мнению, созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Сами авторы картины призывали сначала ознакомиться с фильмом, а потом делать выводы.