Конституционный суд не принял жалобу "Левада-центра" на закон об НКО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Конституционный суд (КС) РФ отказал "Левада-центру" в принятии к рассмотрению жалобы на нормы федерального закона о некоммерческих организациях (НКО), позволяющие включать их в реестр иностранных агентов, следует из материалов на сайте суда.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы автономной некоммерческой организации "Аналитический Центр Юрия Левады", поскольку она не отвечает требованиям… закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", — говорится в определении КС, которое не подлежит обжалованию.

Как отметил суд, постановлением КС РФ от 8 апреля 2014 года нормы закона об НКО признаны не противоречащими Конституции.

"Левада-центр" планировал оспорить в Конституционном суде ряд положений федерального закона "О некоммерческих организациях", в том числе нормы, позволяющие включить НКО в реестр иноагентов в случае выявления соответствующих признаков. "По мнению заявителя, оспариваемые законоположения позволяют принимать немотивированное решение о включении некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без учета объема финансирования, полученного организацией от иностранных источников, и связи этого финансирования с деятельностью, относимой к политической деятельности, а также позволяют правоприменительным органам применять данные нормы с обратной силой, распространяя их действие на отношения, возникшие до их введения в действие", — отмечается в определении КС.

Как сообщал РИА Новости в сентябре директор "Левада-центра" Лев Гудков, организация готовит финансовый отчет по своей работе для изъятия ее из реестра НКО-"иностранных агентов". В начале октября "Левада-центр" направит обращение в Минюст с просьбой проверить центр для его изъятия из реестра.

О внесении "Левада-центра" в реестр стало известно в сентябре 2016 года. Гудков ранее сообщал, что с того момента организация отказалась от привлечения иностранного финансирования и старается соблюдать все юридические нормы для избавления от нежелательного для себя статуса "иностранного агента". В феврале 2017 года Гудков заявил РИА Новости, что центр надеется избавиться от статуса "иностранного агента" после проверки Минюста.

В 2012 году закон обязал финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие организации регистрироваться в качестве "иностранных агентов". В 2013 году Минюст получил право признавать НКО "иностранными агентами" по собственному усмотрению. Российские НКО неоднократно выражали несогласие с законом и обжаловали его, в том числе в Европейский суд по правам человека. Решение об исключении из реестра принимается, если попавшая в него НКО в течение последнего года не получала иностранного финансирования или не участвовала в политической деятельности.

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