Путин поручил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Владимир Путин поручил с 2019 года уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

Во время совещания с членами правительства глава государства предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ с 71-72 процентов от прожиточного минимума до 85 процентов. По словам Путина, в перспективе эти показатели должны сравняться.

"Нам нужно… преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан", — сказал глава государства.

Путин попросил чиновников внести соответствующие предложения в Госдуму вместе с проектом бюджета на ближайшие три года.

В 2016 году российские власти дважды повышали минимальный размер оплаты труда: с 1 января и с 1 июля. Сейчас этот показатель равен 7,8 тысячи рублей.

Уровень прожиточного минимума в России составляет 9889 рублям в месяц.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручил увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума в течение ближайших двух лет.