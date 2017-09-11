Медведев рассказал о планах по дальнейшему увеличению пенсий

ГОРКИ, 11 сен — РИА Новости. Правительство РФ планирует добиваться дальнейшего роста пенсий в рамках проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В рамках трехлетнего плана, в частности, планируется добиваться и дальнейшего роста пенсий, а также целого ряда других позиций", — сказал Медведев на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.

"Основной задачей трех внебюджетных фондов (ПФР, ФСС, ФОМС – ред.) станет обеспечение сбалансированности их финансов. Вместе с федеральным бюджетом они составляют тот набор инструментов, который позволяет проводить эффективную социальную политику, добиваться повышения уровня жизни, обеспечивать работу социальных учреждений, таких как школы, больницы, другие учреждения, выполнять различные программы, которые важны с точки зрения развития общества и развития его институтов", — добавил премьер.