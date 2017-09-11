На "дальневосточный гектар" подали более 13 тысяч коллективных заявок

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Свыше 13 тысяч коллективных заявок подано на получение бесплатных земельных участков в рамках программы "дальневосточный гектар", сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"На Дальнем Востоке подано 13023 коллективных заявок, или 12,8% от всех поданных заявок, на получение бесплатного земельного участка по программе "дальневосточный гектар", — говорится в сообщении.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, коллективные заявки подают во всех девяти дальневосточных регионах. В Амурской области подана 1051 коллективная заявка, в Сахалинской области — 946, на Камчатке — 528, в Еврейской автономной области — 413, в Магаданской области — 140, на Чукотке — 3.

"Больше всего желающих взять "коллективные гектары" в Республике Саха (Якутия), где подано более 4,2 тысячи коллективных заявлений, в Приморском крае, где подано свыше 4,1 тысячи таких заявок и Хабаровском крае, где насчитывается свыше 1,5 тысячи обращений", — цитирует пресс-служба Галушку.

Сейчас на Дальнем Востоке сформировано 53 агломерации из земельных участков, которые в перспективе могут стать новыми населенными пунктами. Уже состоялись первые сходы граждан, на четырех агломерациях вскоре появятся новые населенные пункты, два в Хабаровском крае и два в Сахалинской области — такие решения приняты получателями дальневосточных наделов. Еще 12 агломераций "дальневосточных гектаров" расширят границы существующих населенных пунктов.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 101 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".