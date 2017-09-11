В центре Москвы открылся для свободного посещения парк "Зарядье"

Представители СМИ на смотровой площадке над Москвой-рекой в парка Зарядье в Москве. Архивное фото

Представители СМИ на смотровой площадке над Москвой-рекой в парка Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Недвижимость. Открывшийся к 870-летию Москвы парк "Зарядье" с понедельника могут посетить все желающие, сообщается на сайте столичной мэрии.

В дни празднования 9 и 10 сентября в новый парк можно было попасть только по специальным приглашениям. Как указывается на сайте мэрии, в новый парк в праздничные дни смогли попасть школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов.

В понедельник, 11 сентября, все аттракционы парка работают бесплатно. Также бесплатно можно посетить научно-познавательный центр и подземную оранжерею, говорится в сообщении.

Ландшафтный парк "Зарядье" расположен рядом с Кремлем. Его решили создать на месте снесенной гостиницы "Россия" в 2012 году. Проект стал альтернативой планировавшейся гостинично-деловой застройки площадью около 400 тысяч квадратных метров.

Как рассказал в субботу заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин, итоговая стоимость строительства парка, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.