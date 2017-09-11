В центре Москвы открылся для свободного посещения парк "Зарядье"

МОСКВА, 11 сен — РИА Недвижимость. Открывшийся к 870-летию Москвы парк "Зарядье" с понедельника могут посетить все желающие, сообщается на сайте столичной мэрии.
В понедельник, 11 сентября, все аттракционы парка работают бесплатно. Также бесплатно можно посетить научно-познавательный центр и подземную оранжерею, говорится в сообщении.
Ландшафтный парк "Зарядье" расположен рядом с Кремлем. Его решили создать на месте снесенной гостиницы "Россия" в 2012 году. Проект стал альтернативой планировавшейся гостинично-деловой застройки площадью около 400 тысяч квадратных метров.
Как рассказал в субботу заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин, итоговая стоимость строительства парка, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.