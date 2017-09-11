Минздрав считает, что нужно снижать потребления крепкого алкоголя в России

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Потребление крепкого алкоголя в рамках снижения уровня потребления алкогольной продукции в РФ удалось за 10 лет уменьшить до 103, литра на душу населения в год, эту работу надо продолжать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова журналистам.

"За последние годы в нашей стране действительно уменьшилось употребление алкогольных напитков. Когда мы начали всерьез заниматься борьбой с бытовым пьянством и хроническим алкоголизмом, в 2008 году, было 18 литров на душу населения. В этом году это уже 10,3 литра на душу населения", — сказала Скворцова, добавив, что по показателям ВОЗ опасным является уровень в 8 литров.

Она отметила, что перед Минздравом стоит задача "в ближайшие несколько лет снизить потребление до восьми (литров) и даже ниже".

"Кроме того, стоит задача правильно структуризировать сам рынок алкогольных продуктов, поскольку пока рынок российский грешит очевидным преобладанием крепких напитков… Благородные вина, особенно сухие вина, ряд других напитков, которые меньшей градусности, их рынок должен расширяться", — добавила министр.