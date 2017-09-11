Минтранс сформирует позицию по замене транспортного налога экологическим

САЛОНИКИ (Греция), 11 сен — РИА Новости. Минтранс РФ вместе с остальными заинтересованными ведомствами сформулирует свою позицию по замене транспортного налога на экологический после проработки экспертами этого вопроса, рассказал РИА Новости глава Минтранса Максим Соколов.
"Не понимаю, откуда такой взрыв пошёл в прессе. Тема обсуждается давно. В принципе тренд на экологичность транспорта абсолютно соответствует мировым тенденциям. Но вопрос о замене сегодня транспортного налога на экологический требует очень серьёзного анализа как в социальном, так и в региональном и экономическом аспекте", — сказал Соколов.
Ранее глава российского ведомства говорил журналистам, что вопрос о возможности замены транспортного налога в РФ для автомобилей на экологический сбор обсуждается на экспертном уровне, сам Минтранс пока не сформулировал свою позицию по этому вопросу и, соответственно, пока не предлагал правительству и ведомствам рассмотреть этот вопрос.