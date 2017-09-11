Минздрав планирует увеличить охват ВИЧ-инфицированных лечением к концу года

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минздрав планирует к концу этого года увеличить охват ВИЧ-инфицированных лечением, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова журналистам.

В понедельник в Москве состоялось открытие московского этапа Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

"За период с 7 июля почти 15 тысяч человек протестировались на ВИЧ-инфекцию… уже 38 крупных корпораций и производств практически полностью обследовали всех сотрудников", — сказала министр.

Она отметила, что в прошлом году бесплатно прошли тест более 32 миллионов россиян и за этот год число тестируемых возросло на 13,5%.

"В настоящее время мы достаточно серьезно увеличили охват лечением. За десять лет — более чем в шесть раз. И по результатам первого полугодия 2017 года охват ВИЧ-инфицированных лечением превысил 44%. Мы сейчас уже видим резервы, как сделать так, чтобы к концу года этот охват еще больше повысился. Мы имеем все необходимые препараты, которые рекомендованы ВОЗ. В России зарегистрировано 30 основных препаратов от ВИЧ-инфекции, это в два раза больше минимального перечня, рекомендованного ВОЗ", — сказала Скворцова.

Она отметила, что благодаря этому 80% больных, которые получают терапию, имеют нулевую вирусную нагрузку. По данным 2016 года, только 1,7% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, родились с вирусом.