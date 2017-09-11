В России площадь лесных пожаров снизилась почти на миллион гектаров

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России в 2017 году снизилась почти на 1 миллион гектаров по сравнению с 2016 годом, заявил РИА Новости начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин.

"Пройденная огнём площадь, по состоянию на начало сентября, почти на миллион гектаров меньше, чем в прошлом году. Хотя итоги подводить рано, впереди ещё сентябрь и октябрь. В зоне риска сейчас юг Урала, Дальнего Востока, Южного федерального округа, Иркутская область. Там возможны ещё лесные пожары", – сказал Акбердин.

По его словам, 2017 год отличался сильными пожарами в Иркутской области, Забайкальском крае, Бурятии, Якутии. Также вспышка лесных пожаров отмечалась в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Кроме того, степные пожары в Волгоградской и Ростовской областях перешли в леса, и мы также принимали участие в их тушении… В самые жаркие сутки, когда у нас было много лесных пожаров, в их тушении по всей России участвовало более 10 тысяч человек, включая наземные службы. При этом, как и раньше, примерно в 90% случаев в возникновении лесных пожаров виноват человек", – добавил начальник "Авиалесоохраны".