Космонавт Овчинин получил звание героя России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Космонавта-испытателя Алексея Овчинина наградили званием героя Российской Федерации, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Кроме того, космонавту-испытателю Овчинину присвоили звание "летчик-космонавт".
Овчинин совершил один космический полет. Он прибыл на МКС в составе экипажа миссии МКС 47/48 с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джеффом Уильямсом на последнем в истории корабле серии "Союз ТМА-М".