Космонавт Овчинин получил звание героя России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Космонавта-испытателя Алексея Овчинина наградили званием героя Российской Федерации, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание героя Российской Федерации Овчинину Алексею Николаевичу", — говорится в документе.

Кроме того, космонавту-испытателю Овчинину присвоили звание "летчик-космонавт".

Овчинин совершил один космический полет. Он прибыл на МКС в составе экипажа миссии МКС 47/48 с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джеффом Уильямсом на последнем в истории корабле серии "Союз ТМА-М".