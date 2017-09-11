МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бесплатный Wi-Fi появился в московских пансионатах для пенсионеров и ветеранов и в реабилитационном центре для инвалидов в Зеленограде, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Столичные пансионаты для пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов войны и инвалидов начали подключать к бесплатной сети Wi-Fi. Беспроводной интернет работает уже в четырех здравницах на западе, юго-западе и востоке Москвы, а также в центре реабилитации инвалидов в Зеленограде. Бесплатный Wi-Fi раздают 119 точек доступа", — говорится в сообщении.

На сайте сообщается со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения Москвы, что бесплатный интернет решили провести по просьбам постояльцев и их родных. Работы по подключению пансионатов и реабилитационных центров к сети проводит столичный департамент информационных технологий.

"Чаще всего пожилые люди используют интернет для общения с родными через различные мессенджеры и чтения новостей онлайн. Сеть Wi-Fi доступна в местах общего пользования пансионатов — столовых, комнатах отдыха и других помещениях", — рассказал начальник управления связи департамента информационных технологий города Москвы Алексей Самарин, чьи слова приводит портал.

По его словам, средняя скорость каналов связи в пансионатах составляет 80 мегабит в секунду, а в некоторых достигает 100 мегабит в секунду. Это позволяет не только читать новости, использовать поисковые системы, но и разговаривать в видеочате и даже смотреть кино в высоком качестве, отмечает Самарин.

Планируется, что большую часть реабилитационных центров и пансионатов департамента труда и социальной защиты населения подключат к Wi-Fi до конца следующего года.