В Москве побили рекорд по числу поездок на городских прокатных велосипедах

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Два миллиона поездок на прокатных велосипедах совершены в Москве за текущий велосезон, это рекорд за все время существования городского велопроката, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"С начала велосезона совершены 2 миллиона поездок на городских прокатных велосипедах. Это рекорд за все время существования в Москве городского велопроката. При этом побит он до окончания сезона", — сообщил Ликсутов РИА Новости.

В 2016 году, по словам вице-мэра, москвичи воспользовались городской услугой велопроката 1,6 миллиона раз, а в 2015 году число поездок составляло 880 тысяч.

Сегодня для москвичей и гостей города доступны 380 станций проката с 3,6 тысячи велосипедами, в числе которых и электробайки. В 2018 году запланировано открытие еще 50 велостанций.