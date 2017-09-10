Уникальные брелки и карты "Тройка" выпустили в честь годовщины открытия МЦК

Свадебная церемония пары, выигравшей в конкурсе Хорошо, что люди придумали кольца!

Свадебная церемония пары, выигравшей в конкурсе Хорошо, что люди придумали кольца!

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Свыше 18,5 тысячи уникальных брелоков, браслетов и карт "Тройка" выпустили по случаю годовщины запуска Московского центрального кольца (МЦК), сообщил РИА Новости первый замначальника метрополитена Роман Латыпов.

МЦК запустили 10 сентября 2016 года.

"Почти 18,5 тысячи уникальных карт, брелоков и браслетов выпустили в Москве специально к годовщине открытия", — сообщил агентству Латыпов.

Их можно было выиграть, участвуя в конкурсах и квестах, приуроченных ко Дню рождения МЦК. Все они были анонсированы в официальных группах Московского метрополитена в социальных сетях.

Также отдельно призы выдавались за скачивание мобильного приложения "Метро Москвы" и за участие в конкурсах на праздновании Дня рождения МЦК у станции "Лужники".

Отмечается, что уникальные кольца-"Тройка" были подарены молодоженам, выигравшим конкурс в социальных сетях. Поиск на пару, чью судьбу связало Московское центральное кольцо, был анонсирован в социальных сетях. Транспортное решение в виде надевающегося на палец кольца для оплаты проезда — первое в мире. По словам Латыпова, оплатить проезд с помощью этого кольца можно будет везде, где работает "Тройка": в метро, на наземном транспорте, МЦК.