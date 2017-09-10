Пассажиры вынужденно севшего в Саратове Ан-148 прилетели в Крым

САРАТОВ, 10 cен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который в воскресенье утром совершил незапланированную посадку в Саратове из-за технических проблем, на резервном лайнере прилетели в столицу Крыма, сообщает онлайн-табло на сайте международного аэропорта Симферополя.

"Рейс 6W-5837… совершил посадку в 12.29 мск", — говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Кирова в Симферополь с 72 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в аэропорту Саратова после срабатывания датчика отказа двигателя. По данным МЧС, на борту, помимо пассажиров, находились три члена экипажа, никто не пострадал. В пресс-службе авиакомпании заявили, что пассажиры отправлены на резервном борту в Симферополь в 10.30 мск.