В Саратове пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находились более 70 пассажиров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Саратова после срабатывания аварийного датчика, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Вынужденную посадку выполнил самолет Ан-148, выполнявший рейс из Кирова в Симферополь. Во время полета сработал датчик отказа двигателя", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 72 пассажира. Планируется доставить людей в пункт назначения компенсационным рейсом. Обстоятельства инцидента выясняются.