Потомок Д'Артаньяна приехал на выборы в Ярославль в качестве наблюдателя

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Французский герцог Амери Д'Артаньян, чей род "имеет отношение к знаменитой литературной фамилии", в качестве международного эксперта приехал в Ярославскую область наблюдать за выборами в воскресенье, сообщило правительство региона.

В регионе проходят выборы губернатора и депутатов муниципалитета Ярославля.

Как сообщил областной избирком, в регион по приглашению Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" прибыли международные эксперты Том Китт (Tom Kitt), Амери Д'Артаньян (Aymeri de Montesquiou-Fezensac d'Artagnan) и ведущий аналитик Института геополитики в Париже Алеся Милорадович. Цель их визита – мониторинг выборов 10 сентября 2017 года.

Правительство Ярославской области отмечает, что Амери Д'Артаньян "к знаменитой литературной фамилии имеет непосредственное отношение".

"Действующий герцог, владелец замка в провинции Гасконь, обладатель шпаги де Тревиля, он происходит из известного рода де Монтескью Д'Артаньян", — говорится в сообщении.

Француз впечатлен технической оснащенностью выборов. "Использование специальных машин позволяет в полной мере реализовать принцип "Один человек – один голос". Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове и, признаюсь, пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги. Но машина не позволила нам это сделать. Такой системы и высоких технологий во Франции нет", – рассказал эксперт.

В программе посещения международного наблюдателя – выезд на избирательные участки и встреча с российскими коллегами, представителями корпуса "За чистые выборы".

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