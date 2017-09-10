"В ближайшее время не вернусь": журналистка Латынина уехала из России

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина сообщила, что вместе с родителями покинула Россию и не намерена возвращаться в ближайшее время.

"Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", — сказала Латынина в эфире "Эха Москвы", добавив, что находится за границей вместе с родителями.

Нападение на автомобиль

Как отметила сама журналистка, Россию она покинула после того, как неизвестные напали на ее автомобиль.

Ранее третьего сентября сгорел автомобиль Латыниной рядом с ее домом в Переделкине.

"Около полвосьмого утра мы проснулись от сильного хлопка. Вероятно, лопнуло стекло. Муж выскочил на улицу, схватил огнетушитель и начал тушить. Через десять минут приехали пожарные, к этому времени пламя уже удалось локализовать, но машина — старая BMW, ей 15 лет — выгорела дотла", — рассказала мать журналистки Алла Латынина, слова которой приводит "Новая газета".

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ведется проверка по факту инцидента с автомобилем журналистки.

Инцидент с домом журналистки

Как заявили родители Латыниной, нападение на автомобиль могло быть связано с инцидентом, когда неизвестные облили дом журналистки дурнопахнущей жидкостью. Следственно-оперативная группа установила, что жидкость опасности для здоровья не представляет.

Комитет защиты журналистов призвал расследовать инцидент, а также обеспечить безопасность Латыниной.