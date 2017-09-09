В Калининграде открылось первое котокафе

КАЛИНИНГРАД, 9 сен — РИА Новости. Первое котокафе, в котором живут кошки, а посетители не только могут прийти к ним в гости, но и забрать животное себе домой, открылось в Калининграде, рассказали журналистам организаторы проекта.

"Тайм-кафе "Котомания" — это заведение уникального формата, в котором семь кошек живут как дома и к ним всегда можно прийти в гости. Наши пушистые сотрудники являются воспитанниками приютов для животных. Они здоровы, привиты, имеют ветеринарные паспорта, стерилизованы и обладают покладистым характером. Котокафе для тех, кто не готов взять на себя ответственность по уходу за животным, но очень любит кошек", — рассказали организаторы.

Они отмечают, что главная миссия кафе – это формирование нового взгляда на животных и пример гуманного отношения и гармоничного общения с ними. Но главное – любого из котов можно будет забрать домой после собеседования с куратором.

"Администрация котокафе будет счастлива, если вы захотите взять котика к себе домой. Как только освободится место – мы сможем помочь еще одному питомцу. Хотим обратить внимание, что котокафе – это не приют. Мы рады помочь животным, но мы не принимаем всех животных с улицы. Прежде всего, это тайм-кафе — для людей", — добавили в администрации кафе.

Кроме общения с кошками для посетителей котокафе будут работать мастер-классы по разным видам творчества, здесь можно будет посмотреть кино, а также приобрести дизайнерские игрушки и одежду ручной работы.