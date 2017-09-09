Журналистка Юлия Латынина уехала из России после поджога автомобиля

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина рассказала, что уехала из России после нападения неизвестных на ее автомобиль.

В начале сентября "Новая газета" со ссылкой на мать Латыниной сообщила, что автомобиль журналистки сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкине, родители связали произошедшее с другим инцидентом, произошедшим 19 июля. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители журналистки, а также ее автомобиль едким химическим составом. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту поджога автомобиля Латыниной.

"Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", — сказала Латынина в эфире "Эха Москвы", отметив, что находится за границей вместе с родителями.

По словам журналистки, ее родители были уверены, что машина загорелась сама. "Как выяснилось, она была все же подожжена", — сказала Латынина.

По ее словам, в этот момент она уже уехала из России и дома были только ее родители.