На Дне города москвичи съели более 30 тысяч порций мороженого

Зрители на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

Зрители на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. За первые шесть часов праздника гости Дня города на Тверской улице в центре Москвы съели более 30 тысяч порций мороженого, сообщили в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Самый популярный десерт на празднике — это, конечно, мороженое. Только за первые шесть часов работы площадок, посетители в сумме приобрели более 30 тысяч порций. В рамках проекта "Время московской кухни" гостям предложили необычное мороженое со вкусом бородинского хлеба", — рассказали в Оргкомитете.

Как пояснили организаторы, на обед гости праздника чаще всего выбирают салат оливье и шашлык по-карски; большим спросом пользуется выпечка – кулебяка и беляши-перемячи.

В десятку блюд "Время московской кухни" вошли: галантин, форшмак с сельдью и телятиной, пирожки-карасики, кулебяка, салат "Оливье", беляши-перемячи, шашлык по-карски, микояновская котлета, торт "Птичье молоко" и раф-кофе.

В этом году российская столица 9 и 10 сентября празднует свой юбилейный день рождения — городу исполняется 870 лет.