Путин дал старт туру Кубка чемпионата мира по футболу 2018 года

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018 года пообещал болельщикам чемпионата мира по футболу отличную подготовку и зрелищность этого мероприятия, а футболистам пожелал честной борьбы и искренних эмоций.
"Уверен, атмосфера азарта зрелищных поединков и ярких побед сохранится в "Лужниках" и после этой грандиозной реконструкции. Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу", — сказал Путин, напомнив, что здесь пройдут и матч открытия, и финал предстоящего первенства. При этом Путин пообещал, что такие "красивые, комфортные, технически оснащенные арены будут ждать футболистов и болельщиков в каждом российском городе — участнике чемпионата".
"Несмотря на имеющийся у нас огромный опыт проведения крупных международных соревнований, мы готовимся к нему с предельной ответственностью", — подчеркнул президент.
Он особо отметил, что футбол в России чрезвычайно популярен и наша страна немало сделала для его развития. "Уверен, будут и новые футбольные герои и новые победы. Уверен, и наша сборная еще порадует своих болельщиков", — сказал Путин. Он выразил уверенность в том, что "чемпионат 2018 года даст мощный импульс развитию футбола, а его материальное наследие станет центрами притяжения для многомиллионного футбольного братства, для юных спортсменов, таких как 1,5 тысячи учащихся наших спортивных школ, которые собрались здесь со всей России".
"Проведение в России главного футбольного турнира планеты позволит нам лучше увидеть своих игроков. Мы все с нетерпением ждем этих захватывающих матчей, честной борьбы мастеров и искренних эмоций", — заявил Путин. "В добрый путь", — пожелал президент РФ.
"Стадион совершенно шикарный. Он очень красивый, и у него есть абсолютно все, что должно быть у стадиона самого-самого-самого высокого класса. Вы можете гордиться тем, что вы сделали", — сказал Инфантино. "Мы хотим вас поблагодарить за то, что ваши специалисты сопровождали реконструкцию", — сказал на это Путин, обращаясь к Инфантино.