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Общество

Путин дал старт туру Кубка чемпионата мира по футболу 2018 года

15:3709.09.2017
(обновлено: 15:42 09.09.2017)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018 года пообещал болельщикам чемпионата мира по футболу отличную подготовку и зрелищность этого мероприятия, а футболистам пожелал честной борьбы и искренних эмоций.

Цифры 2018 у стадиона Фишт в Олимпийским парке в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Глава государства выступил на церемонии старта тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018 года, которая прошла на открывшейся после реконструкции Большой спортивной арене "Лужников". Президент отметил, что этот стадион известен всем поколениям любителей спорта, связан с сотнями рекордов и спортивных достижений.

"Уверен, атмосфера азарта зрелищных поединков и ярких побед сохранится в "Лужниках" и после этой грандиозной реконструкции. Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу", — сказал Путин, напомнив, что здесь пройдут и матч открытия, и финал предстоящего первенства. При этом Путин пообещал, что такие "красивые, комфортные, технически оснащенные арены будут ждать футболистов и болельщиков в каждом российском городе — участнике чемпионата".

"Несмотря на имеющийся у нас огромный опыт проведения крупных международных соревнований, мы готовимся к нему с предельной ответственностью", — подчеркнул президент.

Он особо отметил, что футбол в России чрезвычайно популярен и наша страна немало сделала для его развития. "Уверен, будут и новые футбольные герои и новые победы. Уверен, и наша сборная еще порадует своих болельщиков", — сказал Путин. Он выразил уверенность в том, что "чемпионат 2018 года даст мощный импульс развитию футбола, а его материальное наследие станет центрами притяжения для многомиллионного футбольного братства, для юных спортсменов, таких как 1,5 тысячи учащихся наших спортивных школ, которые собрались здесь со всей России".

"Проведение в России главного футбольного турнира планеты позволит нам лучше увидеть своих игроков. Мы все с нетерпением ждем этих захватывающих матчей, честной борьбы мастеров и искренних эмоций", — заявил Путин. "В добрый путь", — пожелал президент РФ.

Сотрудники полиции досматривают болельщиков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Путин прибыл в "Лужники" днем в субботу и осмотрел стадион. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным он прошелся по этажам огромного комплекса, понаблюдал за тренировками юных футболистов из различных спортивных школ с одной из трибун. Собянин рассказал ему, что при реконструкции здания было решено сохранить его исторический облик, поэтому внешне оставшись неизменным, внутри комплекс полностью преобразился, став современной высокотехнологичной ареной. Было увеличено количество входов и выходов со стадиона, так что теперь 80 тысяч зрителей, которых вмещает арена, могут покинуть ее за семь минут — это мировой рекорд. Был создан периметр безопасности, а 160 гектаров территорий "Лужников" превращены в первоклассный спортивный парк, и возведение спортивных объектов на нем продолжается. Вместе с Путиным и Собяниным "Лужники" осмотрел и президент ФИФА Джанни Инфантино, и президент РФ спросил у него, есть ли замечания к стадиону.

"Стадион совершенно шикарный. Он очень красивый, и у него есть абсолютно все, что должно быть у стадиона самого-самого-самого высокого класса. Вы можете гордиться тем, что вы сделали", — сказал Инфантино. "Мы хотим вас поблагодарить за то, что ваши специалисты сопровождали реконструкцию", — сказал на это Путин, обращаясь к Инфантино.

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© РИА Новости, Инфографика
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