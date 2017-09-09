Правительство оценит целесообразность утилизационного сбора на обувь

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Правительство России до 20 ноября должно рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви, такое поручение кабмину дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию легкой промышленности.

В конце августа глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич в ходе совещания предложила ввести такой сбор для регулирования ввоза в страну обуви из некачественных материалов.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви", — говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Также президент поручил кабмину вместе с акционерным обществом "Российский экспортный центр" представить предложения по содействию развития экспорта российской продукции легкой промышленности, включая компенсацию затрат на выход продукции на внешние рынки. Доклад по этим поручениям должен быть представлен до 20 ноября 2017 года.

Кроме того, Путин поручил принять меры по смягчению ветеринарных требований, предъявляемых к кожевенному сырью, ввозимому на территорию России, а также предусмотреть внесение в российское законодательство изменений, направленных на развитие системы обеспечения прослеживаемости оборота товаров легкой промышленности. Срок выполнения этих поручений — 25 декабря 2017 года.