Строительство парка "Зарядье" в Москве обошлось в 14 миллиардов рублей

МОСКВА, 9 сен — РИА Недвижимость. Итоговая стоимость строительства ландшафтного парка "Зарядье" составляет 14 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Почти 9,5 миллиардов стоило возведение всех наземных объектов и подземного паркинга на 430 машино-мест", — в частности, пояснил он, уточнив, что общая площадь капитальных строений парка – более 83,5 тысяч квадратных метров.

Одним из знаковых объектов парка стал "Парящий мост" – сложнейшее инженерное сооружение с консолью длиной 70 метров без опор и поддерживающих конструкций. Его строительство, по словам главы стройкомплекса, стоило 860 миллионов рублей.

"Мероприятия по благоустройству парка обошлись в 3,69 миллиардов рублей. Напомню, это 62 тысячи квадратных метров зеленых насаждений, 8 километров дорожек, в том числе 1,8 из них – с подогревом, скамейки, освещение, объекты навигации. В парке высажено более 1 миллиона растений, среди которых 760 деревьев и 7 тысяч кустарников", — рассказал заммэра.

Хуснуллин отметил, что парковый комплекс удалось создать в рекордно короткие сроки. "Ежедневно более пяти тысяч человек работали в круглосуточном режиме. Строительные работы заняли всего два с половиной года", – заявил он.