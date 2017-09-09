Путин в День города посетил парк "Зарядье" и пообщался с волонтерами

Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День города посетил парк "Зарядье", побывал на "Парящем мосту" и пообщался с волонтерами и детьми.

Он приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.

Затем Путин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет. В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.

После этого глава государства в сопровождении мэра столицы направился к Большому амфитеатру, где выступал оркестр Государственного училища духовых искусств и известный музыкант Игорь Бутман. На зрительских местах собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом. После этого президент поднялся к зрителям и окинул взглядом панораму, открывающуюся на парк из амфитеатра. Покидая площадку, он также пообщался с одним из волонтеров.

Большой амфитеатр создан как место для культурных событий города — концертов, фестивалей, представлений. Это одна из крупнейших городских площадок вместимостью 16 тысяч человек. Рядом находится малый амфитеатр на 400 посадочных мест.

Следующей точкой маршрута президента стал "Парящий мост" – одна из главным достопримечательностей парка. Он выполняет также функцию смотровой площадки и представляет из себя вылетную консоль в 70 метров без опор и поддерживающих конструкций, которая простирается над нижней набережной и Москвой-рекой на высоте 15 метров. Общая протяженность моста — 244,4 метра. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.

Внизу на набережной люди, увидев главу государства, желали ему удачи и поздравляли с Днем города. "С праздником", — сказал Путин, помахав им в ответ. Он также пообщался с детьми, которые обедали в кафе.

"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве, за последние 200 лет. Его хотят сделать флагманским парком страны.

В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей, создав на его территории характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.