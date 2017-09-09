Сотрудники МЧС в единый день голосования будут работать в усиленном режиме

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сотрудники МЧС России в единый день голосования 10 сентября будут нести службу в усиленном режиме, сообщил глава ведомства Владимир Пучков.
Он также сообщил, что МЧС активно участвует подготовке избирательных участков, проверяя их на соответствие требованиям пожарной безопасности.
"В отдельных регионах, где очень сложная транспортная доступность, задействуется авиация МЧС России, высокопроходимая техника с тем, чтобы обеспечить доступность голосования тем людям, которые проживают в отдаленных местах", — заключил он.