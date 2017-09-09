Сотрудники МЧС в единый день голосования будут работать в усиленном режиме

Информационные экраны в Центральной избирательной комиссии в единый день голосования. Архивное фото

Информационные экраны в Центральной избирательной комиссии в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сотрудники МЧС России в единый день голосования 10 сентября будут нести службу в усиленном режиме, сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

"Наши спасательные и другие подразделения переходят на усиленный режим работы, чтобы граждане, включая самих сотрудников МЧС, смогли реализовать свои конституционные права, проголосовав на выборах", — сказал Пучков.

Он также сообщил, что МЧС активно участвует подготовке избирательных участков, проверяя их на соответствие требованиям пожарной безопасности.

"В отдельных регионах, где очень сложная транспортная доступность, задействуется авиация МЧС России, высокопроходимая техника с тем, чтобы обеспечить доступность голосования тем людям, которые проживают в отдаленных местах", — заключил он.