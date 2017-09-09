"Принять меры": Путин поручил изучить случаи отказа крымчанам в гражданстве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать случаи отказа жителям Крыма и Севастополя в получении гражданства Российской Федерации. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Выполнять поставленную задачу предстоит правительству совместно с администрацией главы государства, МИД, МВД и органами исполнительной власти республики Крым и Севастополя при участии Верховного суда России.

"Принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ", — говорится в тексте поручений.

Срок исполнения – до 20 ноября.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Севастополь, состоявшейся 18-20 августа. В списке также значатся задачи предоставления в 2018-2020 годах финансовой помощи Севастополю из средств федерального бюджета, обеспечение развития музея-заповедника "Херсонес Таврический" и ряд других.

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