Путин поручил обеспечить выделение субсидий регионам на обустройство парков

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров к ноябрю обеспечить предоставление субсидий регионам на обустройство городских парков в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2022 года, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить предоставление в 2018–2022 годах ежегодно из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ в объеме не менее предусмотренного на 2017 год на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", — говорится в сообщении.
Кроме этого, правительству поручено разработать "механизм оценки степени привлечения граждан и общественных организаций к реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды".
Помимо этого, глава государства поручил рассмотреть вопрос о завершении в кратчайшие сроки передачи земельных участков, находящихся в границах военных городков, в муниципальную собственность.
Срок выполнения задач — 1 ноября этого года. Поручения даны по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, которое состоялось 5 августа в Кирове.