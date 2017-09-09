Путин поручил обеспечить выделение субсидий регионам на обустройство парков

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров к ноябрю обеспечить предоставление субсидий регионам на обустройство городских парков в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2022 года, сообщается на сайте Кремля.

На заседании совета по развитию местного самоуправления в начале августа Путин заявил, что программа "Комфортная городская среда" должна быть продлена как минимум на три года, но, может быть, и на пять лет. Тогда же он сказал, что правительству будут даны необходимые поручения о включении этих расходов в бюджет следующего и как минимум последующих двух лет, то есть всего три. В объеме не меньшем, который выделяли в 2017 году.

"Правительству РФ обеспечить предоставление в 2018–2022 годах ежегодно из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ в объеме не менее предусмотренного на 2017 год на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", — говорится в сообщении.

Кроме этого, правительству поручено разработать "механизм оценки степени привлечения граждан и общественных организаций к реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды".

Также Путин распорядился рассмотреть дополнительные механизмы развития и поддержки исторических поселений и муниципальных образований, где расположены объекты, представляющие историко-культурную ценность. Эти предложения должны учитывать возможность создания на таких территориях комфортной среды проживания и повышения их туристического потенциала.

Помимо этого, глава государства поручил рассмотреть вопрос о завершении в кратчайшие сроки передачи земельных участков, находящихся в границах военных городков, в муниципальную собственность.

Срок выполнения задач — 1 ноября этого года. Поручения даны по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, которое состоялось 5 августа в Кирове.