Роскомнадзор сообщил о блокировке пяти крупных пиратских сайтов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мосгорсуд заблокировал пять пиратских интернет-ресурсов, месячная посещаемость которых достигала 18,5 миллиона пользователей, сообщает Роскомнадзор, который получил соответствующие решения.
Роскомнадзор обращает внимание, что посещаемость этих сайтов составляет "от 254 тысячи до 18,5 миллиона интернет-пользователей в месяц". Какие именно это ресурсы, в ведомстве не уточнили.
По данным ведомства, за первое полугодие в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов, которые нарушили авторские права.