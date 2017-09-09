Роскомнадзор сообщил о блокировке пяти крупных пиратских сайтов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мосгорсуд заблокировал пять пиратских интернет-ресурсов, месячная посещаемость которых достигала 18,5 миллиона пользователей, сообщает Роскомнадзор, который получил соответствующие решения.

"В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти пиратских интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателей ЗАО "С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ" и Warner Bros. Entertainment Inc", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Роскомнадзор обращает внимание, что посещаемость этих сайтов составляет "от 254 тысячи до 18,5 миллиона интернет-пользователей в месяц". Какие именно это ресурсы, в ведомстве не уточнили.

По данным ведомства, за первое полугодие в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов, которые нарушили авторские права.