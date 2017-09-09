Эрик Харрис и Дилан Клеболд с полуавтоматическим пистолетом TEC-9 в кафетерии в средней школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, во время стрельбы в 20 апреля 1999 года, где они убили учителя и 12 студентов

Эрик Харрис и Дилан Клеболд с полуавтоматическим пистолетом TEC-9 в кафетерии в средней школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, во время стрельбы в 20 апреля 1999 года, где они убили учителя и 12 студентов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Почти четыре тысячи подростков успели подписаться на страницу 15-летнего "ивантеевского стрелка" "ВКонтакте" до того, как ее заблокировала администрация ресурса. Однако и после этого споры о его нападении на собственную школу в соцсетях не утихают. В среде субкультуры "колумбайнеры", к которой причислял себя школьник, его попытка вызвала противоречивую реакцию. Подробнее — в материале РИА Новости.

"Теперь он герой"

На следующее утро после атаки в ивантеевской школе, 6 сентября, в паблике "Подслушано в Ивантеевке" анонимные родители с тревогой обсуждали необъяснимую тягу их детей на страницу девятиклассника. Отмечали, что содержание страницы школьника пропагандировало интерес к оружию, убийствам и суициду, и опасались, что теперь он может стать ролевой моделью для подростков.

Родители сразу начали жаловаться в администрацию "ВКонтакте". Но блокировка оказалась возможной только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка при президенте России и Следственного комитета.

Седьмого сентября власти Ивантеевки поручили проверить все соцсети школьников района. Об этом на экстренном совещании сообщила глава подмосковного города Елена Ковалева.

"Мы понимаем, насколько это сложно, мы понимаем, что в данном случае ребенок был под ником выдуманным и его контакты не давали оснований, чтобы выйти на него", — добавила она.

Как пояснил РИА Новости руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов, заблокировать подобные сообщества возможно лишь, если будет установлено наличие признаков экстремизма: "Если есть просто призывы поддержать школьника, но нет никаких публикаций, призывающих к незаконным действиям или возбуждающих и унижающих какие-либо социальные группы, то блокировать его будет не за что". Как правило, блокировка "ВКонтакте" происходит по решению суда — для этого необходимо обращение прокуратуры, отметил юрист. При этом представители блокируемого ресурса вызову в суд не подлежат.

Страницу "стрелка" удалили, но в Сети остались скриншоты: на момент трагедии у девятиклассника было всего пять друзей. Но сразу после его нападения на учителя с кухонным топором и стрельбы из пневматики число подписчиков начало расти в геометрической прогрессии.

"Некоторые подписывались, так как хотели пообщаться с ним и узнать, что им движет и чем он думал. Кто-то, возможно, хотел ему написать оскорбления. Кто-то хотел помочь", — объясняли в комментариях всплеск такой популярности одни.

"У него были герои из США, теперь и он для кого-то герой!" — возражали другие.

То, что такие, как 15-летний школьник из Ивантеевки, имеют своих поклонников среди ровесников, объясняется просто, говорит психолог Ольга Юрковская: "Они олицетворяют для несовершеннолетних образ неких бунтарей, борцов с системой, тех, кто осмелился дать отпор своим обидчикам". Школа для многих — источник стресса, отмечает психолог: перед подростком стоят проблемы с отношениями с одноклассниками, поиском своего места и неким позиционированием себя в социуме.

"Колумбайнеры"

Имя, которое Михаил Певнев выбрал для регистрации в соцсети, — Mike Klebold — отсылка к фамилии кумира "колумбайнеров", американца Дилана Клиболда. В 1999 году он и его друг Эрик Харрис устроили массовый расстрел своих одноклассников и учителей в школе "Колумбайн" в штате Колорадо. Они ранили 37 человек, 13 из которых скончались. После этого подростки покончили с собой.

На протяжении нескольких лет до теракта они вели интернет-дневники, где писали инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и составляли списки тех одноклассников, которых они хотели бы убить. Также они делали видеозаписи о том, как запасаются оружием и боеприпасами.

Трагедия, произошедшая 20 апреля 1999 года, получила широкий резонанс. И долгое время в США велись споры об ужесточении контроля за интернетом, продажей оружия, а также о возможном вреде психотропных веществ, которые прописывали одному из подростков, компьютерных игр и рок-музыки.

Общенациональное внимание к инциденту привело к тому, что у подростков-агрессоров появились последователи. Они стали называть себя "колумбайнерами". С 2000 по 2007 год теракты произошли в американских штатах Джорджия (ранены шесть человек) и Калифорния (убиты двое, ранены 13), Канаде (погиб один подросток), Южной Корее (погибли 32 человека, ранены 25). Еще несколько готовящихся атак удалось предотвратить.

© Фото : Скриншот "ВКонтакте" Скриншот страницы "ВКонтакте" Columbine edits © Фото : Скриншот "ВКонтакте" Скриншот страницы "ВКонтакте" Columbine edits

"Отсталый принес оружие в школу"

Фанаты американских стрелков появились и в России. Субкультура сложилась в сети — именно по интернет-дневникам Харриса и Клиболда подростки прониклись их мировоззрением.

Так, в сообществе "ВКонтакте" Columbine edits, посвященном событиям в американской школе, состоит почти две тысячи пользователей. "Где-то в Америке двое ребят готовят кошмар", — гласит описание группы. Основной контент — короткие видеозаписи с вооруженными Харрисом и Клибодом и цитаты из их дневников.

В группе "Тупа колумбайнер", где чуть больше двух тысяч пользователей, одним из постоянных активных членов сообщества был "ивантеевский стрелок".

Контент паблика разнообразнее: здесь не только документальные записи Харриса и Клиболда, но и мемы по поводу поджогов школы и насилия над учителями. Периодически несовершеннолетние пользователи присылают свои фотографии с оружием — в стилистике "колумбайнеров".

© Фото : "ВКонтакте Скриншот паблика "ВКонтакте" "Эрик Харрис и Дилан Клиболд" © Фото : "ВКонтакте Скриншот паблика "ВКонтакте" "Эрик Харрис и Дилан Клиболд"

Сам "ивантеевский стрелок" негативно оценивал такие попытки приблизиться к кумирам. Хотя и задавался подобными вопросами. "Интересно было бы узнать, как контингент колумбайнеров выделяет себя в РФ. Имеются в виду не поступки, а стиль жизни, одежда. Ходите ли вы в плаще на людях, например?" — писал он 8 февраля на стене другого сообщества — "Эрик Харрис и Дилан Клиболд / VoDKa and Reb", насчитывающего чуть более тысячи человек.

Пользователи сходились на том, что атрибутами являются черные майки и куртки, кожаные сапоги и одежда в стиле "милитари". Подростки обсуждали, какую марку кепки носил Клиболд в момент совершения теракта.

В том же сообществе обсуждаются и более сложные темы: например, комментируются записи видеонаблюдения о том, как кумиры готовятся заложить бомбы.

"Тридцать шесть лет назад на свет появился человек, из-за которого мы все здесь сегодня собрались. Он люто ненавидел мир, обещал уничтожить человечество, но в то же время до безумия любил свою собаку и раскаивался перед родителями. Жаль, что сейчас ты всего лишь прах и что ненависть к твоему поступку не стихает до сих пор. Покойся с миром, навечно восемнадцатилетний бунтарь", гласит одна из записей закрытого сообщества Columbine edits.

© Фото : скриншот "ВКонтакте" Скриншот страницы "ВКонтакте" © Фото : скриншот "ВКонтакте" Скриншот страницы "ВКонтакте"

После того как в результате нападения подростка в Ивантеевке пострадали учитель, получивший черепно-мозговую травму, и три ученика, получившие переломы и ушибы при попытке спастись, администратор паблика Columbine edits заявил о том, что временно закрывает группу.

"Событие немного потрясло меня, так как, когда ты общался с человеком какое-то время, а потом узнал, что этот отсталый принес оружие в свою школу, все же немного пугает тем, что подобное может повториться. Мы тут не призываем к насилию и не просим становиться орудием естественного отбора… В первый раз я осознаю, насколько опасно содержать этот паблик", — написал он.