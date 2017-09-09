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Общество

"Моя улица": что изменилось в Москве после реконструкции

08:0009.09.2017
(обновлено: 08:18 09.09.2017)
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© РИА НовостиПрограмма Моя улицаПрограмма Моя улица
© РИА Новости

МОСКВА, 9 сен РИА Новости. Ко Дню города почти все работы по программе "Моя улица" завершены. Теперь в Москве появились новые камерные пространства с зелеными территориями и лавочками, где к концу осени высадят деревья. РИА Новости предлагает посмотреть на легендарные московские площади и улицы до и после реконструкции.

Тверская застава

 

До реконструкции площадь представляла собой большой транспортный узел со светофорами и постоянными пробками. Сейчас же это полноценное общественное пространство. Так, на площадь вернули памятник Максиму Горькому, который убрали в 2005 году из-за строительных работ.

Теперь на "Белорусской" переходы освещаются LED-панелями. Появился трамвайный круг, пешеходные переходы пересекают площадь по диагонали. Изменили и схему проезда автомобилей. В итоге центр площади превратился в полноценное пешеходное пространство вокруг памятника русскому классику.

"Теперь чувствуешь, что живешь не в пробках, а в каком-то приятном месте, куда можно выйти прогуляться. "Белорусская" стала зеленой: появились кустарники, а скоро посадят деревья. Людям стало удобнее: можно свободно пройти у вокзала, где обычно толпа народу. Около памятника можно гулять. Фасады зданий обновили. В близлежащих дворах выложили дорожки из брусчатки там, где раньше была грязь и жижа", рассказывает жительница Пресненского района Дарья.

© Фото : агентства городских новостей «Москва»Место раскопок на Биржевой площади. 27 июля 2017
© Фото : агентства городских новостей «Москва»
Место раскопок на Биржевой площади. 27 июля 2017

В самом центре Москвы, на Биржевой площади, закончили археологические раскопки и начали строить фонтан. Рядом планируют посадить деревья. Площадь не будет полностью пешеходной, там останется полоса для движения автотранспорта.

Реконструкция прошла на Хохловской площади. Теперь это камерное пространство в центре города, где можно отдохнуть и провести спокойно время. Она сделана в необычно для Москвы в виде амфитеатра, в центре которого расположена часть стены Белого города. В качестве покрытия выбран уникальный материал терра-вэй, который пропускает воду.

Улица Пречистенка

 

Благоустройство этой улицы проводилось с учетом ее культурных и исторических особенностей. Тротуары расширили до 2,3-7,2 метра, обновили и привели в порядок три знаковые территории этой улицы: сквер с памятником В. И. Сурикову, двор детской художественной школы имени В. А. Серова, усадебную территорию в конце улицы около эндокринологического диспансера.

В сквере рядом с памятником посадят еще деревья, во дворе диспансера появился сад, а возле художественной школы цветник. В плитку под ногами вмонтировали навигационные таблички с информацией об исторических усадьбах XVIII-XIX веков.

На Пречистенской набережной пока активно идут работы, но она станет одной из самых красивых в городе. Здесь расширяют тротуары, озеленяют территорию, а вскоре установят лавки голландских дизайнеров.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРабочие во время строительства ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Рабочие во время строительства ландшафтного парка "Зарядье" в Москве

Улицы вокруг Зарядья тоже изменились. Так, на улице Варварка, которая становится основной связующей между городом и парком "Зарядье", сделали широкие тротуары для удобства пешеходов и две полосы движения для автомобилей и общественного транспорта. В ближайшее время должно появиться несколько террас, с которых можно будет смотреть на парк. На тротуаре оставили кусок исторического мощения булыжниками. Здесь же скоро прочертят так называемый "скайлайн" исторический контур улицы.

Два переулка неподалеку Рыбный и Богоявленский стали пешеходными, их вымостили плиткой, поставили фонари, которые повторяют старинные.

Москворецкая набережная

 

На набережной переложили и расширили тротуары теперь тут приятно гулять. А на Москворецкой улице, которая прилегает к набережной, будет расположен основной вход в парк "Зарядье". Там сделано мощение, у входа посадят березовую рощу, появятся лавочки из цельного массива дуба и торшерные светильники. Здесь же на улице будут парковаться туристические автобусы.

© РИА Новости / Валерий МельниковВид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. В Москве проходит реконструкция Лубянской площади и прилегающих улиц в рамках программы "Моя улица". Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Вид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. В Москве проходит реконструкция Лубянской площади и прилегающих улиц в рамках программы "Моя улица". Архивное фото

 

Улицы Большая Лубянка и Сретенка связывают центр города с Садовым кольцом. Теперь на всем протяжении появилась полоса встречного движения для общественного транспорта. Здесь значительно расширили пешеходные тротуары, появились фрагменты исторической брусчатки и фонари.

Улица Баррикадная

 

Брусчатое покрытие начала XX века вернули на Баррикадную улицу и Кудринскую площадь. Около станции метро "Баррикадная" восстановили около трех тысяч квадратных метров исторической брусчатки.

Вблизи стилобата высотного здания на Кудринской площади появилось комфортное городское пространство с хорошим освещением, лавочками и деревьями в кадках. Площади возле станции вымостили гранитными плитами. Всего возле станций "Краснопресненская" и "Баррикадная" высадят более 90 деревьев и 290 кустарников. Здесь же появится почти 900 квадратных метров цветников. 

"Сначала я очень испугалась, когда увидела, что брусчатку сняли. Сейчас же я вижу результаты и понимаю, что это было необходимо: реконструкция помогла устранить неровности. Вход на станцию "Баррикадная" стал ярче, и это радует. Я хожу постоянно на работу по этой дороге, это влияет на мое настроение, и теперь оно точно хорошее. Было пыльно во время работ, но оно того стоит", рассказывает горожанка Марина.

Славянская площадь становится транспортным узлом. На месте пустыря с хаотичной парковкой появились остановки, которые станут конечными для автобусов "Магистрали", здесь же пересадка на станцию метро "Китай-город". Сейчас площадь уложена плиткой, но вскоре на ней будут высажены деревья. А на Болотной площади появится сухой фонтан, то есть площадка, на которой прямо из мостовой бьют струи воды. Сейчас строители заканчивают внутренние инженерные работы. Здесь также появятся сложные малые архитектурные формы.

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