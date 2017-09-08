Путин дал поручения по развитию заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму

Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе. Архивное фото

Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе и созданию историко-археологического парка "Херсонес Таврический", сообщается на сайте Кремля в пятницу.

Глава государства поручил кабмину РФ обеспечить дальнейшее развитие "Государственного историко-археологического музея-заповедник "Херсонес Таврический", в частности, речь идет об улучшении технической оснащенности заповедника и его транспортной доступности.

"Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ, Минобороны России, правительством Севастополя и при участии Российской академии наук принять необходимые решения по созданию историко-археологического парка "Херсонес Таврический", в том числе по установлению границ его территории, определению объемов и источников его финансирования", — говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин поручил кабинету министров совместно с правительством Севастополя определить организационно-правовую форму организации, которая займется воссозданием историко-культурного облика музея-заповедника.

Минобороны РФ в свою очередь вверено обеспечить освобождение и предоставление Севастополю земельных участков, которые необходимы для создания историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

Срок выполнения поставленных задач — 31 января 2018 года.

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