В Госдуме обещают в этом году принять проект по "европротоколу"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Законопроект, который вдвое увеличивает лимит выплат при оформлении ДТП по "европротоколу", будет принят до конца 2017 года, заверил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, выступая на Московском финансовом форуме в пятницу.

Законопроект об увеличении максимального страхового возмещения при ДТП, оформленном по "европротоколу", до 100 тысяч рублей с 50 тысяч, был внесён в Госдуму в июле. Проект разработан в целях совершенствования процедуры оформления без участия сотрудников полиции документов о ДТП в случаях, когда причинен только материальный ущерб, и соблюдения интересов застрахованных лиц по ОСАГО при оформлении таких документов. По данным РСА, в июле средняя выплата по ОСАГО выросла на 12% и составила почти 80 тысяч рублей.

Законопроектом также предлагается в качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать зафиксированные данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

"По "европротоколу" мы дней через 10, если не на следующем заседании комитета, ну или через комитет, будем рассматривать законопроект, представленный в Госдуму. В первом чтении мы его можем даже в сентябре принять. Ну и, соответственно, он уже до конца года будет принят. И все технические средства, которые можно использовать, в том числе мобильное приложение для фиксации показателей ДТП, они могут уже со следующего года начать действовать", — заявил Аксаков.

Для обеспечения оперативного урегулирования последствий ДТП, сокращения количества выездов сотрудников полиции для оформления документов о ДТП без человеческих жертв законопроект допускает оформление документов о ДТП его участниками по "европротоколу" независимо от наличия у них разногласий относительно обстоятельств происшествия. При этом страховое возмещение будет осуществляться в пределах 100 тысяч рублей при условии фиксации обстоятельств ДТП техническими средствами контроля или иными предусмотренными законопроектом устройствами.