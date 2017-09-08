В День рождения МЦК на станции "Лужники" сыграют свадьбу

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Жители столицы в выходные собираются отпраздновать свадьбу на станции Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники", во время церемонии они обменяются уникальными кольцами с функционалом карты "Тройка" — ими можно будет оплатить проезд в метро, на наземном транспорте. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.

"Десятого сентября в День рождения МЦК у станции "Лужники" пройдет свадьба победителей конкурса "Хорошо, что люди придумали кольца". Молодожены на церемонии обменяются уникальными кольцами с функционалом карты "Тройка", — сообщила пресс-служба.

Ранее в соцсетях был объявлен конкурс рассказов для людей, которые познакомились со своей парой в московском транспорте.

"Мы получили много разных интересных историй, отобрали лучшие и его авторы получат в подарок свадебную церемонию в день рождения МЦК, уникальные кольца с функционалом карты "Тройка" и профессиональную фотосессию", — рассказал первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он отметил, что кольцо, которым можно оплачивать проезд — первое в мире. С помощью него можно расплатиться везде, где работает "Тройка", например, в метро, на наземном транспорте, Московском центральном кольце.