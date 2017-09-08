Журналисты Латынина и Поддубный стали обладателями премии СЖР "Камертон"

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Лауреатами российской премии "Камертон" имени Анны Политковской, которую ежегодно вручает Союз журналистов России (СЖР) в Международный день солидарности журналистов, стали обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина и спецкор ВГТРК Евгений Поддубный, сообщили РИА Новости в Союзе.
В пятницу в Большом зале Московской консерватории прошло вручение премии "Камертон". В этом году ее обладателями стали обозреватель "Новой газеты" и "Эха Москвы", писатель Юлия Латынина и военный журналист, специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
Также в этот вечер в память о погибших журналистах всемирно известный пианист Евгений Кисин исполнил сочинения Бетховена и Рахманинова.