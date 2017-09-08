Журналисты Латынина и Поддубный стали обладателями премии СЖР "Камертон"

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Лауреатами российской премии "Камертон" имени Анны Политковской, которую ежегодно вручает Союз журналистов России (СЖР) в Международный день солидарности журналистов, стали обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина и спецкор ВГТРК Евгений Поддубный, сообщили РИА Новости в Союзе.

Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября. Дата была установлена в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Именно 8 сентября 1943 года нацисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. В тюрьме он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее".

В пятницу в Большом зале Московской консерватории прошло вручение премии "Камертон". В этом году ее обладателями стали обозреватель "Новой газеты" и "Эха Москвы", писатель Юлия Латынина и военный журналист, специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Премия была учреждена Секретариатом Союза журналистов 30 августа 2013 года в день рождения убитой журналистки Политковской и вручается за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.

Также в этот вечер в память о погибших журналистах всемирно известный пианист Евгений Кисин исполнил сочинения Бетховена и Рахманинова.