В Москве возле посольства Мьянмы усилены меры безопасности

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Возле посольства Мьянмы в центре Москвы, где ранее планировался пикет в поддержку мусульман Мьянмы, усилены меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в префектуре Центрального административного округа сообщили РИА Новости, что мэрия Москвы отказала организаторам в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы 8 сентября. Как сообщали СМИ, организаторы планировали провести пикет с количеством участников до 200 человек 8 сентября с 19.00 до 21.00 у посольства Мьянмы на Большой Никитской в центре Москвы.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, в районе здания дипмиссии на Большой Никитской находится большое количество полиции. Не менее десяти автозаков и полицейских автобусов и служебных автомобилей стоят вдоль Большой Никитской, а также со стороны Столового переулка и Малой Никитской улицы.

Также вдоль улицы, где находится посольство, были выставлены ограждения. Движение автомобилей не ограничено, пешеходы беспрепятственно проходят по тротуару, полиция никого не останавливает. Обстановка спокойная.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.