Путину в Перми показали сверхбыстрый интернет и робота-промобота

Владимир Путин во время посещения АО ЭР-Телеком Холдинг в Перми осматривает экспозиции предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере цифровой экономики. 8 сентября 2017

Владимир Путин во время посещения АО ЭР-Телеком Холдинг в Перми осматривает экспозиции предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере цифровой экономики. 8 сентября 2017

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину показали продукцию Пермского информационно-технологического кластера, в том промобота, который может заполнять документы и принимать платежи.

В Пермь Путин прилетел из Владивостока, где накануне завершился Восточный экономический форум. В столице Пермского края президент посетил предприятие "Эр-Телеком Холдинг", посмотрел выставку продукции пермского IT-кластера.

Российскому лидеру рассказали о компании, в которой работает много молодежи, средний возраст сотрудников 30 и менее лет. "Здорово", — поддержал Путин.

Компания сконцентрирована на предоставлении скоростного доступа в интернет. Сейчас она на третьем месте в мире по этому показателю. Главе государства показали разделенный надвое экран, в левой части которого изображение, получаемое по интернету с небольшой скоростью, а с правой — по сети, скорость передачи данных с которой достигает 250 мегабит в секунду (результат, к которому стремится компания). "Разница заметна, конечно", — прокомментировал российский лидер.

Рассказали Путину и об идее публичного Wi-fi, который уже работает в центре Москвы и Санкт-Петербурга и позволяет решить проблему видеонаблюдения в тех местах, которые ранее были недоступны для устройств фиксации. На экране демонстрировалось происходящее на мостах в Петербурге. "Вы видите Дворцовый мост, а это…" — в рассказе собеседника главы государства возникла заминка.

"Это лейтенанта Шмидта", — идентифицировал Путин мосты родного города.

Ознакомили президента с разработанным в Перми программным обеспечением. К примеру, одна из компаний кластера предлагает ПО для анализа госзакупок, в том числе блокчейн для организации тендеров. С помощью этой современной технологии предлагается ускорить и автоматизировать процесс, а также объединить его участников.

Финальным экспонатом стал робот-промобот. "Здравствуйте, Владимир Владимирович", — поприветствовало полутораметровое устройство.

По словам представителя компании, которая производит промобота, он полностью изготовлен в Перми: пластик, механика и аккумуляторы. Компания даже организовала своеобразное соревнование "Битва роботов" в Пермском крае, оно потом вышло на международный уровень. Президента пригласили на финал соревнований.