Путин: IT-компании должны перейти на отечественное программное обеспечение

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА Новости. Российские IT-компании должны переходить на отечественное программное обеспечение, иначе государство не сможет использовать их продукцию в некоторых сферах из-за высоких рисков для безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече главы государства с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края в пятницу разговор зашел о том, каков объем отечественного программного обеспечения производимой ими высокотехнологичной продукции. Выяснилось, что это порядка 30%.

"Надо стараться своих (программистов) "подтаскивать". По поводу безопасности есть вещи критически важные для государства, для жизнеобеспечения отдельных отраслей и регионов. И если вы будете все время в таком же объеме таскать и железо, и программное обеспечение, то в каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут и все у нас отключится", — сказал Путин.

По его словам, этого допустить нельзя, причем даже не в военных отраслях, а например, в сфере энергоснабжения.