Пранкеры Лексус и Вован рассказали о своем новом проекте

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что готовятся представить публике новый проект с участием известных людей; первые выпуски, которые, возможно, выйдут и на телевидении, могут появиться уже в начале октября.

В пятницу Кузнецов и Столяров, известные телефонными розыгрышами известных личностей, представили на юбилейной Московской международной книжной выставке-ярмарке свою первую книгу "По ком звонит телефон" и рассказали о планах на будущее.

"Если все пойдет хорошо, то в октябре мы запустим собственный проект. Это будут определенные интервью с публичными людьми, возможно, он также будет выходить на федеральных каналах", — рассказал Кузнецов в ходе презентации.

По его словам, в данный момент они разрабатывают концепцию проекта, который будет отличаться от типичных шоу и интервью, и в ближайшее время планируют выпустить два пилотных эпизода.

"Мы попытаемся говорить на те темы, которые наиболее интересны людям и не раскрыты. Мы будем сами писать сценарии, приглашать людей. Некоторые известные личности уже согласились прийти", — пояснил Столяров.

Пранкеры также рассказали о работе над книгой "По ком звонит телефон", в которой собраны все их главные розыгрыши за несколько лет.

"За два года накопилось очень много вопросов к нам – откуда мы берем телефоны, зарабатываем ли на этом. Мы решили написать целую книгу, в которой ответили на все вопросы, интересующие наших слушателей и читателей", — рассказал Столяров.

Кузнецов, добавил, что они хотели систематизировать наработанный материал, а также раскрыть некоторые факты, которые не освещались в прессе.