В Росстандарте рассказали подробности об изменениях в автомобильных номерах

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Структура пересматриваемого стандарта автомобильных номеров принципиально не изменится, следует из сообщения Росстандарта.

"На сайте Росстандарта 5 сентября 2017 года размещено уведомление о начале разработки проекта национального стандарта "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", взамен ГОСТ Р 50577-93. В соответствии с федеральным законом, срок публичного обсуждения проекта со дня размещения уведомления не может быть менее чем шестьдесят дней", — говорится в сообщении ведомства.

"По словам разработчиков, структура пересматриваемого стандарта останется такой же. Положения будут предусматривать расширение типов знаков и изменение размеров отдельных автомобильных знаков, увеличение числа букв, цифр и чипирование автомобильных знаков в данном стандарте пока не предусматриваются. Все полученные в ходе публичного обсуждения замечания и предложения будут рассмотрены разработчиком и учтены при подготовке окончательной редакции указанного проекта стандарта", — также сообщает Росстандарт.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк, исследование, проведенное специалистами министерства, показало, что существенных изменений типажа и структурного построения автономеров не требуется.

"Вместе с тем планируется дополнение стандарта новыми типами регистрационных знаков для мопедов, автомобилей с нестандартным местом сцепления (американского и японского производства)", — сказала она.

Кроме того, рассматривается вопрос уменьшения габаритных размеров государственных регистрационных знаков для мототранспортных средств в целях их оптимального размещения. По ее словам, основанием для разработки проекта ГОСТ Р является программа разработки национальных стандартов на 2017 год.

"Распространенная в СМИ информация об изменении структуры государственных регистрационных знаков и оснащение их микрочипами не соответствует действительности", — добавила представитель.

Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров, сообщило ранее ведомство. По данным газеты "Коммерсант", планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей. Отмечается, что переход на новый формат, вероятно, начнется не раньше 2019 года. При этом код региона, а также количество букв и цифр в госзнаках останутся без изменений.