Кузнецова предложила создать экспертный совет по оценке детских книг

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова выступила за создание в России независимого экспертного совета по оценке детских книг для того, чтобы родители могли, опираясь на его рекомендации, выбрать подходящую книгу для своего ребенка.
Омбудсмен отметила, что ее старшей дочери скоро исполнится 12 лет, и она рекомендует ей к прочтению то, что читала сама в этом возрасте, к примеру, Рэя Брэдбери, однако Кузнецовой хотелось бы "найти больше вариантов".
При этом детский омбудсмен подчеркнула, что экспертиза данной структуры будет носить "рекомендательный формат".
Детский омбудсмен также отметила, что в случае с подростками писателям и библиотекам приходится испытывать "жесткую конкуренцию с гаджетами". Она напомнила, что на последней встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждала создание "альтернативного контента".
"Я вижу в книгах большой потенциал. Именно в них мы можем найти вот тот альтернативный контент, который может конкурировать с тем деструктивным контентом, темами, которые в той или иной теме сегодня поднимаются в сетях, в СМИ", — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.