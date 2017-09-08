Кузнецова предложила создать экспертный совет по оценке детских книг

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова выступила за создание в России независимого экспертного совета по оценке детских книг для того, чтобы родители могли, опираясь на его рекомендации, выбрать подходящую книгу для своего ребенка.

"Для малышей книг много, на любой вкус… Не хватает лишь одного — чтобы облегчить этот выбор родителям, может быть, хотелось бы некоего грифа, некой организации, некой экспертной структуры, которая бы помогла нам, родителям, выбрать эту книгу и сказать, что вот здесь эксперты, люди грамотные, проанализировали и сказали: да, это доступно и соответствует этому возрасту, там не будет абсурда, каких-то странных выражений или слов и так далее", — сказала Кузнецова на круглом столе в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки.

Омбудсмен отметила, что ее старшей дочери скоро исполнится 12 лет, и она рекомендует ей к прочтению то, что читала сама в этом возрасте, к примеру, Рэя Брэдбери, однако Кузнецовой хотелось бы "найти больше вариантов".

При этом детский омбудсмен подчеркнула, что экспертиза данной структуры будет носить "рекомендательный формат".

"Может быть, это будет организация, объединение издательств детских. Может быть, будет иного формата структура, которая бы независимо от органов власти, сама по себе, с участием экспертов, безусловно, авторитетных, помогла бы родителям сделать этот выбор", — добавила Кузнецова.

Детский омбудсмен также отметила, что в случае с подростками писателям и библиотекам приходится испытывать "жесткую конкуренцию с гаджетами". Она напомнила, что на последней встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждала создание "альтернативного контента".

"Я вижу в книгах большой потенциал. Именно в них мы можем найти вот тот альтернативный контент, который может конкурировать с тем деструктивным контентом, темами, которые в той или иной теме сегодня поднимаются в сетях, в СМИ", — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.