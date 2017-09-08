Росавиация аннулировала 47 свидетельств пилотов из Челябинского училища

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Росавиация аннулировала уже 47 свидетельств коммерческих пилотов, получивших подготовку в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА), сообщило ведомство.

"Приказом Федерального агентства воздушного транспорта за предоставление недостоверных данных аннулированы 11 свидетельств пилотов коммерческой авиации, получивших подготовку в ЧЛУГА. Всего с начала текущего года за предоставление недостоверных данных Росавиация аннулировала 47 свидетельств пилотов-выпускников ЧЛУГА. В течение ближайшего времени аннулированию подлежат еще 19 свидетельств", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росавиация, ЧЛУГА осуществляла свою образовательную деятельность в нарушение ряда требований российского законодательства.

В частности, в соответствии с образовательными стандартами срок получения высшего образования в подобных учебных заведениях составляет от четырех до пяти лет, среднего профессионального образования — минимум два года десять месяцев. Фактически же, как установлено, в ЧЛУГА образовательная программа реализовывалась в течение десяти месяцев.

"Таким образом, при получении свидетельств пилотов указанными выпускниками предоставлялись заведомо недостоверные данные", — отметила Росавиация.

В июле начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев сообщал, что ведомство оказывает выпускникам училища всю методическую и консультативную помощь, и уже многие подали документы в государственные учебные заведения. При этом, по его словам, ЧЛУГА сможет готовить частных, но не коммерческих пилотов.