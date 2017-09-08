Опрос: 58% россиян считают, что экологическая ситуация в стране ухудшается

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более половины россиян (58%) считают, что экологическая обстановка в стране в последние годы ухудшается; их беспокоят мусор, свалки, грязные водоемы и плохая питьевая вода, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованного в пятницу.

Согласно данным опроса, 24% российских граждан думают, что в плане экологии в стране ничего не меняется, а 11% — что положение дел улучшается. При этом 49% оценивают экологическую ситуацию в своем регионе как удовлетворительную, 33% — как плохую, а 15% — как хорошую.

Больше всего людей беспокоят мусор и свалки (26%), грязные водоемы и плохая питьевая вода (16%), выбросы предприятий (12%) и плохое состояние воздуха (11%), сообщают социологи.

Более 12% россиян считают, что для защиты окружающей среды власти должны усилить контроль за соблюдением экологических норм и ужесточить наказание в этой области. Еще 15% уверены, что необходимо открывать мусороперерабатывающие заводы, 7% предлагают государству модернизировать производства и совершенствовать очистные сооружения, 6% полагают, что необходимо создавать больше зеленых зон, а 5% уверены, что надо наладить экологическое воспитание.

"Мнения о том, делают ли что-нибудь россияне для защиты окружающей среды, разделились поровну (по 46%). Но в ближнем окружении людей, судя по опросу, экологичное поведение распространено довольно широко", — отмечает ФОМ.

Более 90% граждан отмечают, что готовы сортировать свой мусор, если на их улице будут стоять специальные контейнеры. Лишь 7% ответили, что делать этого не будут. При покупке определенных товаров 41% россиян учитывают их влияние на экологию (53% — нет). Выбирая между безопасным, но дорогим и дешевым продуктом, но менее экологичным, 58% выберут первый (28% выберут товар подешевле).

При этом 55% опрошенных отметили, что окружающие их люди что-то делают для защиты среды (против 37%).

Опрос "ФОМнибус" был проведен 20 августа в 104 населенных пунктах России. Были опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.