Опрос: 58% россиян считают, что экологическая ситуация в стране ухудшается

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более половины россиян (58%) считают, что экологическая обстановка в стране в последние годы ухудшается; их беспокоят мусор, свалки, грязные водоемы и плохая питьевая вода, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованного в пятницу.
Больше всего людей беспокоят мусор и свалки (26%), грязные водоемы и плохая питьевая вода (16%), выбросы предприятий (12%) и плохое состояние воздуха (11%), сообщают социологи.
Более 12% россиян считают, что для защиты окружающей среды власти должны усилить контроль за соблюдением экологических норм и ужесточить наказание в этой области. Еще 15% уверены, что необходимо открывать мусороперерабатывающие заводы, 7% предлагают государству модернизировать производства и совершенствовать очистные сооружения, 6% полагают, что необходимо создавать больше зеленых зон, а 5% уверены, что надо наладить экологическое воспитание.
"Мнения о том, делают ли что-нибудь россияне для защиты окружающей среды, разделились поровну (по 46%). Но в ближнем окружении людей, судя по опросу, экологичное поведение распространено довольно широко", — отмечает ФОМ.
При этом 55% опрошенных отметили, что окружающие их люди что-то делают для защиты среды (против 37%).
Опрос "ФОМнибус" был проведен 20 августа в 104 населенных пунктах России. Были опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.