Путин в Перми ознакомился с планами реконструкции набережной Камы

ПЕРМЬ, 8 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу осмотрел набережную Камы в Перми; врио главы Пермского края Максим Решетников рассказал главе государства о планах по масштабной реконструкции городского пространства.

Пермь вытянулась на 70 км вдоль реки Камы, по длине береговой линии город уступает в России лишь Санкт-Петербургу и Сочи. Однако обустроено лишь 2 километра набережной, остальное пространство занято заводами и железной дорогой. Для благоустройства набережной, и в связи с приближающимся в 2023 году 300-летием Перми, власти предлагают убрать железнодорожную ветку протяженностью 20 километров и создать здесь новое городское пространство. Грузоперевозки будут перенаправлены на параллельную линию на другом берегу Камы. На освободившемся пространстве будет запущен трамвай.

На обновленной набережной власти предлагают разместить краевой краеведческий музей и Пермскую художественную галерею (на территориях, которые сейчас занимает принадлежащий РЖД завод). В исторических зданиях Речного вокзала и вокзала Пермь-1 разместится выставка "Россия – моя история". Также здесь может быть построена вторая сцена Театра оперы и балета.

На другой площадке – Эспланаде, — где происходят ключевые культурные события города, предлагается обустроить спуск к реке и благоустроить набережную.

На третьей площадке, где расположены вокзал Пермь-2 и университет, планируют убрать железнодорожную насыпь и изменить сетку кварталов, что даст возможность для развития университета. Власти предлагают отдать освободившееся пространство молодежи, создав для этого образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру. Также тут могут быть построены конгресс-холл и универсальный дворец спорта.

Пермские власти уже приступили к модернизации транспортной инфраструктуры у железнодорожного вокзала. Здесь строится современный транспортно-пересадочный узел.