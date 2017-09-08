Правительство не поддержало законопроект о захоронении Ленина

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о захоронении вождя революции Владимира Ленина, сообщается в заключении кабинета министров, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Ранее группа депутатов от ЛДПР Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о захоронении останков Ленина, фракция их в этом поддержала. Под документом поставили подписи и три депутата-единоросса: Евгений Марченко, Александр Брыксин и Виталий Бахметьев.

Сысоев в комментарии РИА Новости сказал, что проект должен "создать правовое поле" для последующего перезахоронения не только Ленина, но и других исторических деятелей. Он пояснил, что законодательная инициатива появилась в связи с опросом "Левада-Центра", согласно которому большинство россиян считают, что тело Ленина должно быть предано земле.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", — говорится в письме, подписанном заместителем председателя правительства РФ, руководителем аппарата правительства РФ Сергеем Приходько.

Нужно ли похоронить тело Ленина? Да, тело нужно предать земле

Нет, Ленин был ключевой фигурой в истории страны

Мне все равно Результаты 61.7% Да, тело нужно предать земле

27.2% Нет, Ленин был ключевой фигурой в истории страны

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В заключении отмечается, что данная инициатива потребует дополнительных расходов из бюджета, однако в законопроекте не указаны источники финансирования этих расходов.

"Федеральный закон устанавливает основы организации похоронного дела в РФ как самостоятельного вида деятельности. При этом вопрос перезахоронения конкретного умершего… не содержит в себе правового регулирования, носит индивидуально- правовой характер и не может регламентироваться указанным законом", — также говорится в документе.